شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسعار العملات المشفرة الثلاثاء 26 نوفمبر.. البيتكوين يعانى تراجعا حادا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار سوق العملات المشفرة بعد أيام من مساره الصعودي خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة من شهر نوفمبر، ففي يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، سجلت بيتكوين انخفاضا بنسبة 5.69% في القيمة على البورصات الدولية مقارنة باليوم السابق.

وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر بيتكوين 92,697 دولارًا على المنصات العالمية، وعلى الرغم من هذه التقلبات الطفيفة، فيما سجلت عملة الإيثر انخفاضا بنسبة 1.07 في المائة على المستوى الدولي، في وقت كتابة هذا التقرير، تم تسعير الإيثريوم عند 3367 دولارًا على المنصات العالمية، كما هو موضح بواسطة CoinMarketCap.

وأظهر متتبع أسعار العملات المشفرة بواسطة Gadgets360 أن Tether و Solana و Ripple و Dogecoin وCardano سجلت خسائر، كما تتداول Tron و Avalanche و Stellar و Shiba Inu في انخفاضات الأسعار.

وانخفضت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بنسبة 5.53 % في آخر 24 ساعة مع تقلب معظم العملات البديلة، تبلغ القيمة السوقية للقطاع حاليًا 3.18 تريليون دولار وفقًا لـ CoinMarketCap.