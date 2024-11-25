صناديق ETF البيتكوين قد تتجاوز صناديق الذهب من حيث حجم التداول: التفاصيل

تشهد صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين نمو متسارع قد يجعلها تتفوق على نظيرتها في الذهب قريبا.

بلغت أصول صناديق البيتكوين في الولايات المتحدة 107 مليار دولار حتى 23 نوفمبر، وهو ما يمثل 86٪ من إجمالي أصول صناديق الذهب.

وفقا لتحليل “إريك بالتشوناس” من بلومبرغ، فإن الفجوة البالغة 23 مليار دولار قد تُغلق بحلول عيد الميلاد إذا استمر هذا المعدل.

هذا الأسبوع وحده، استقطبت صناديق البيتكوين تدفقات صافية بلغت 3.3 مليار دولار، مع استحواذ iShares Bitcoin” Trust (IBIT)” من “BlackRock” على 62٪ منها.

حاليا، بلغت أصول صندوق IBIT ما قيمته 48.4 مليار دولار، متجاوزة صندوق الذهب iShares Gold Trust (IAU) الذي يحتفظ بـ 34 مليار دولار.

كما أصبحت صناديق البيتكوين قريبة من تجاوز مخزون “ساتوشي ناكاموتو” لتصبح أكبر مالك للبيتكوين عالميا.

رغم أن البيتكوين سجلت أعلى مستوى لها عند 99,500 دولار يوم الجمعة، مما يعزز التفاؤل بشأن ارتفاعها إلى 180,000 دولار وفقا لتوقعات محللي “VanEck”.

إلا أن محللون مثل “جورج ميلينج ستانلي” من “ستيت ستريت” يرى أن هذا الصعود قد يولد شعور زائف بالأمان.

ويشير إلى أن الذهب، بتاريخ طويل كمخزن موثوق للقيمة، يتميز باستقرار أكبر مقارنة بالبيتكوين التي تظل عرضة للتقلبات.

هذا العام، تفوقت البيتكوين بعائد مذهل بلغ 160٪ مقارنة بـ 30٪ للذهب، مما رفع القيمة السوقية للبيتكوين لتتجاوز الفضة وأرامكو السعودية، إلا أن مستقبلها لا يزال موضع جدل بين المستثمرين.

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