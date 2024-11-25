"النشرة": 7 إصابات جراء ثلاث غارات استهدفت صور وتفجير منازل في الخيام

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في جنوب لبنان، بأنّ "مسيّرة إسرائيليّةً استهدفت درّاجةً ناريّةً على طريق البص في مدينة صور. كما أنّ غارة استهدفت البوّابة قرب ساحة القسم في مدينة صور، وأخرى على موقف السّيّارات بجانب ساحة القسم، ما أدّى إلى وقوع 7 إصابات تمّ نقلها بواسطة "جمعيّة الرّسالة الإسلاميّة"- الدّفاع المدني"، مشيرًا إلى أنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت أيضًا بلدتَي البازورية ودبين".

ولفت إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة فجّرت مئذنة مسجد بلدة شمع صباح اليوم، وعددًا من المنازل في محيط مسجد مدينة الخيام شمالي البلدة".

من جهته، ذكر مراسل "النشرة" في البقاع، أنّ "غارةً إسرائيليّةً استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي".