شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين، على انخفاض بنسبة 0.7% عند 11787 نقطة، وبتداولات بلغت 12.283 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 637.816 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.166 تريليون ريال. انخفاض أسهم 158 شركة انخفضت أسهم 158 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 69، من بين 243 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الوطنية للتعليم، ورتال، وجدوى ريت السعودية، والأبحاث والإعلام، وزين السعودية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الكيميائية، وساسكو، وباتك، وولاء، والصناعات الكهربائية، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.1%، عند 30864 نقطة، وبتداولات بلغت 120.4 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 17.255 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 64.982 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 47 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 39، من بين 100 شركة مدرجة في السوق الموازية.