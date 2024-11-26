تراجع سعر البيتكوين لمستوى 98 ألف دولار: هل مازال السوق الصاعد قائم؟

شهدت عملة البيتكوين انخفاض حاد في قيمتها حيث تراجعت بأكثر من 6 آلاف دولار بعد صعود كبير منذ الانتخابات الأمريكية، حيث ارتفع السعر من أقل من 70 ألف دولار إلى حوالي 99 ألف دولار قبل أن تتراجع إلى مستوياتها الحالية.

هذا التصحيح كان متوقعا وسط مؤشرات مثل ارتفاع مستويات الجشع وزيادة مخاوف تفويت الفرصة (FOMO)، مما يُشير غالبا إلى قمة مؤقتة.

أوضح محللو “CryptoQuant” أن جني الأرباح من قبل حاملي العملة قصيري الأجل ساهمو في الضغط على السعر.

ورغم ذلك، لا تزال مؤشرات مثل MVRV وNUPL تؤكد استمرار السوق في دورة صعودية، حيث قد يؤدي بيع المستثمرين بخسارة إلى انتعاش جديد.

بالتوازي، استمرت الحيتان في الشراء، حيث أظهرت بيانات “Lookonchain” سحب أكثر من 86 مليون دولار من البيتكوين من منصات التداول، كما عززت “MicroStrategy” حيازاتها بشراء جديد بقيمة 5.5 مليار دولار، مما يدعم احتمالات استمرار الزخم الإيجابي للسوق.

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