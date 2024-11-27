شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زووم تغير اسمها للتأكيد على اهتمامها بالذكاء الاصطناعى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت شركة زووم للاتصالات المرئية "Zoom Video Communications" توقعات مبيعات للربع الحالي فشلت في إقناع المستثمرين الذين كانوا يتوقعون دفعة أكبر من مجموعة منتجات الشركة الموسعة، وقالت زووم في بيان إن الإيرادات ستبلغ حوالي 1.18 مليار دولار في الفترة المنتهية في يناير.

وستبلغ الأرباح، باستثناء بعض البنود، من 1.29 دولار إلى 1.30 دولار للسهم، و توقع المحللون، في المتوسط، أرباحًا معدلة قدرها 1.28 دولار للسهم على مبيعات تبلغ 1.17 مليار دولار ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.

وانخفضت الأسهم بنحو 4.5 في المائة في التداول الممتد بعد إغلاقها عند 89.03 دولارًا في نيويورك، في حين كانت توقعات زووم متوافقة مع التقديرات، فقد ارتفع السهم بنحو 48 في المائة منذ آخر تقرير أرباح للشركة في أغسطس بسبب التفاؤل بشأن المنتجات الجديدة.

ووسعت شركة صناعة البرمجيات المعروفة بمؤتمرات الفيديو مجموعة أدواتها لتقديم أنظمة الهاتف وتطبيق مركز الاتصال ومساعدي الذكاء الاصطناعي، وفي أكتوبر عينت زووم المديرة التنفيذية السابقة لشركة مايكروسوفت ميشيل تشانج كرئيسة مالية لتحل محل كيلي ستيكلبيرج، التي غادرت للانضمام إلى شركة التصميم الناشئة كانفا.

وقالت الشركة في عرض تقديمي لتكملة بيان أرباحها إن زووم شهدت زيادة بنسبة 59 في المائة في عدد المستخدمين النشطين شهريًا لمساعد الذكاء الاصطناعي منذ الربع السابق. كما تجاوزت 1250 عميلًا لتطبيق مركز الاتصال الخاص بها.

بينما لم تكن هناك "مشاكل كبيرة" في النتائج، فإن المكسب الكبير للأسهم قبل أرباح يوم الاثنين يعني أن النتائج قد لا تجتذب مستثمرين جدد، كما كتب تايلر رادكي، المحلل في سيتي جروب.

وبشكل منفصل، أعلنت الشركة أنها أسقطت كلمة "فيديو" من اسمها الرسمي وستُعرف الآن باسم Zoom Communications Inc، وكتب الرئيس التنفيذي إريك يوان في منشور يعلن عن التغيير: "يعكس اسمنا الجديد بدقة أكبر نطاقنا المتوسع وخططنا للنمو على المدى الطويل".

في الربع الثالث من السنة المالية، زادت المبيعات بنسبة 3.6 في المائة إلى 1.18 مليار دولار ، مقارنة بمتوسط ​​تقديرات المحللين البالغة 1.16 مليار دولار ، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. بلغ الربح، باستثناء بعض البنود، 1.38 دولارًا للسهم في الفترة المنتهية في 31 أكتوبر.

ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 5.8 في المائة إلى 699 مليون دولار، قالت شركة زووم إنها تمتلك 3995 عميلاً ساهموا بأكثر من 100 ألف دولار خلال العام الماضي.

لقد أثارت الخسارة المستمرة للمستهلكين والشركات الصغيرة من زووم قلق المستثمرين، خاصة وأن هؤلاء العملاء يتمتعون بهامش أعلى عادةً من العملاء من الشركات، وبلغ متوسط ​​معدل التقلب الشهري في هذا القطاع 2.7 في المائة في الربع، وهو ما كان أفضل من تقديرات المحللين.

ولم تتغير المبيعات في القطاع كثيرًا عند 479 مليون دولار قال تشانج إن هذا هو أدنى معدل تقلب عبر الإنترنت لشركة زووم على الإطلاق، وفقًا للتصريحات التي أعدت لمؤتمر أرباح الشركة.

قالت زووم إنها تضيف 1.2 مليار دولار إلى برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي، مما يرفع إجمالي تفويض إعادة الشراء إلى 2 مليار دولار