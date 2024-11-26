معدات تعدين البيتكوين في وول ستريت تواجه اضطرابات كبرى بسبب تشديد الرقابة الأمريكية

تواجه شركات تعدين البيتكوين في وول ستريت اضطرابات كبيرة بسبب احتجاز الجمارك الأمريكية لأحدث معدات “Bitmain”، بما في ذلك طرازات “Antminer S21” و”T21″، في موانئ رئيسية مثل “سان فرانسيسكو” و”ديترويت”.

يأتي ذلك بناء على طلب لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، ويرتبط بمخاوف حول استخدام شرائح صينية من شركة “Sophgo” التي تواجه تدقيق بسبب علاقتها المحتملة بشركة “Huawei”.

يُقدر عدد الوحدات المحتجزة بحوالي 200 وحدة، مع استمرار احتجاز بعض الشحنات لأكثر من شهرين، مما يسبب أعباء مالية كبيرة على شركات التعدين، بما في ذلك رسوم تخزين تجاوزت 200 ألف دولار لبعضها.

تسعى الشركات للحصول على توضيح قانوني بينما تعيد توجيه الشحنات لتجنب الموانئ المتأثرة.

على الرغم من هذه التحديات، تواصل الشركات الكبرى مثل “Hut 8″ و”HIVE Digital Technologies” استثماراتها في معدات جديدة لتعزيز معدلات التعدين.

ومع ذلك، تواجه هذه الشركات ضغوط متزايدة في ظل انخفاض الربحية، حيث أبلغت شركات مثل “Marathon Digital” و”TeraWulf” عن خسائر كبيرة في أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2024.

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