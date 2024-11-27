تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتف nubia Flip 2 القابل للطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تصميم هاتف nubia Flip 2 الصدفي القابل للطي، كما كشفت التسريبات التي جاءت من قاعدة بيانات TENAA عن بعض مواصفات هذا الإصدار.

قدمت شركة ZTE في شهر فبراير هاتف ZTE Libero Flip وهو أول إصدارات الشركة من الهواتف القابلة للطي، ومن ثم انطلق الهاتف للأسواق العالمية بعلامة nubia Flip التجارية.

واليوم رصد إصدار الشركة الجديد في قاعدة بيانات TENAA، بنموذج رقم (NX732J)، والذي ينطلق للأسواق العالمية قريباً بعلامة nubia Flip 2.

وتكشف التسريبات عن خطط شركة ZTE لدعم هاتف Flip 2 بشاشة AMOLED في الغطاء الخارجي بحجم 3 إنش، ودقة عرض 422 في 682 بيكسل، كما تظهر الشاشة بتصميم مستطيل كبديل للتصميم الدائري المميز لشاشة الغطاء في الإصدار السابق.

أيضاً تظهر الكاميرة الرئيسية إلى جانب شاشة الغطاء بإعدادات مزدوجة تتضمن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، ومستشعر auxiliary بدقة 2 ميجا بيكسل مع فلاش LED بتصميم حلقي إلى أسفل المستشعرات.

كما يضم nubia Flip 2 شاشة داخلية AMOLED بحجم 6.85 إنش، ودقة عرض 1188 في 2970 بيكسل، كما يتوسط الشاشة كاميرة سيلفي في ثقب الشاشة بدقة 32 ميجا بيكسل.

أيضاً يتميز Flip 2 بأبعاد 169.4 في 76 في 7.2مم، ووزن 193 جرام أي أخف من الإصدار السابق، كما ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 4225 mAh، وإختيارات في الذاكرة العشوائية بين 6 أو 8 أو 12 جيجا بايت رام.

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