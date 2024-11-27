تكنولوجيا: شاومي تقدم هاتف Redmi K80 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وبطارية بقدرة 6550 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شاومي النقاب اليوم عن هاتف Redmi K80 بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 وبطارية بقدرة 6550 mAh، وسعر يبدأ من 345 دولار.

يتميز هاتف Redmi K80 بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش بجودة عرض QHD+ ومعدل تحديث 120Hz، وعمق ألوان 12بت، كما تدعم تقنيات HDR10+، وDolby Vision، وHDR Vivid، وسطوع بنسبة 3200 nits، أيضاً تدعم الشاشة تعتيم DC.

أيضاً تأتي الشاشة بتقنية إستشعار البصمة مدمجة بالموجات الفوق صوتية، ويدعم الهاتف معايير IP68 في مقاومة الماء الغبار، وطبقة حماية من زجاج “Gorilla Glass 7i”.

كما تدعم شاومي هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، وذاكرة عشوائية 12 أو 16 جيجا بايت، وسعة تخزين 256 جيجا بايت أو سعة 1 تيرابايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Redmi K80 بمستشعر رئيسي OmniVision OVX8000 بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.6، وميزة التثبيت البصري، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 8K بمعدل 24 إطار لكل ثانية، وتسجيل فيديو بدقة 4K أو 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية.

كما تأتي الكاميرة الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 20 ميجا بيكسل.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 6550 mAh، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، كما يدعم Redmi K80 الإتصال بشبكات 5G، وWi-Fi 7، وتقنية البلوتوث 5.4.

وينطلق النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت وسعر 345 دولار، على أن يتوفر بعدد 4 من إختيارات الألوان.

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