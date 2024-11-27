شكرا لمتابعة خبر عن نقل مواطن بالإخلاء الطبي للمملكة عقب تعرضه لعارض صحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت اليوم الأربعاء، عن نقل مواطن تعرض لوعكة صحية عبر طائرة الإخلاء الطبي إلى المملكة لاستكمال علاجه في أرض الوطن.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة “إكس” : “إنه وفي إطار حرص القيادة على خدمة المواطنين بالخارج، قامت السفارة وبالتعاون والتنسيق مع الأشقاء في دولة الكويت، بمتابعة حالة مواطن تعرض لعارض صحي حرج”.

وأضافت: “تم نقله عبر طائرة الإخلاء الطبي العمودي لاستكمال علاجه داخل المملكة”.

وأعربت السفارة عن دعواتها للمواطن بالشفاء العاجل.