الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أكد المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المملكة تشهد موجة باردة تساهم في انخفاض درجات الحرارة من ست درجات إلى درجتين مؤيتين على عدد من الخليج 365 خاصة الخليج 365 الشمالية من المملكة.

وأضاف في تصريحات للعربية، أن تلك الموجة استثنائية قبل دخول فصل الشتاء، ومن المتوقع تكرارها مع الاستعداد لدخول ذلك الفصل، لافتا إلى أن المؤشرات تشير إلى شتاء دافئ نسبيًا.

وتابع: لدينا حالة مطرية يتأثر بها عدد كبير من مناطق المملكة خاصة الخليج 365 الشمالية والوسطى والشرقية والشمالية الشرقية، والمرتفعات وأجزاء من الخليج 365 الساحلية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتتفاوت بين أمطار متوسطة إلى غزيرة.

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