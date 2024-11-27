وزارة الصناعة تعقد ورشة عمل للشركات المحلية والدولية المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف في الأحزمة المتمعدنة بالمملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل للشركات المحلية والدولية المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف في منافسات الأحزمة المتمعدنة لموقعي جبل صائد والحجار، حيث تعد الأولى من نوعها بالمملكة، بحضور معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، ومشاركة 60 ممثلًا من الشركات المؤهلة، والمستثمرين السعوديين المهتمين بالاستثمار التعديني.

وشهدت ورشة العمل تقديم الوزارة معلومات تفصيلية عن آلية المنافسة، وعرض بيانات جيولوجية فنية متعلقة بالأحزمة المستهدفة، والبرامج التي تقدمها لتحفيز الاستثمار، حيث شاركت وزارة الاستثمار في عرض آلية تسجيل الشركات الأجنبية في المملكة، كما عرض الصندوق الصناعي السعودي الممكنات المقدمة من الصندوق، بالإضافة إلى آلية القروض الصناعية.

واستعرضت الشركات المحلية والدولية خلال الورشة نبذة عن أعمالها وقدراتها الفنية، وأبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الاستكشاف التعديني.

واشتملت قائمة الشركات المؤهلة للمنافسة على كبرى الشركات في المجال التعديني والاستكشافي والصناعات التعدينية من مختلف دول العالم.

وتتضمن الأحزمة المتمعدنة المطروحة للمنافسة ثلاث مناطق للرخص، للكشف في حزام جبل صائد، الذي يقع على مساحة 2,892 كيلومترًا مربعًا، ويضم مجموعة من معادن الأساس والمعادن الثمينة، التي تشمل معادن النحاس والزنك والرصاص والذهب والفضة؛ بالإضافة إلى منطقتين لرُخص الكشف في موقع الحجار الواقع في حزام وادي شواص على مساحة 1,896 كيلومترًا مربعًا، ويزخر بمجموعة متنوعة من المعادن الثمينة ومعادن الأساس، التي تشمل النحاس والزنك والذهب والفضة.

ويوجد موقع منافسة جبل صائد بالقرب من منجم مهد الذهب، الذي يُعد أقدم منجم بالمملكة، ويحتوي على خامات من الذهب والفضة، بالإضافة إلى منجم “جبل صائد”، الذي يُعد أكبر منجم منتج لخام النحاس في المملكة، كما أنه منافس لموقع الحجار الذي يحيط بمنجم “الحجار” للذهب والنحاس، ويُعد حاليًا منجمًا غير نشط، ويبلغ إنتاجه حوالي 40,000 أوقية من الذهب سنويًّا.

وتتم عملية المنافسة على رخص الكشف في الأحزمة المتمعدنة وفقًا لمعايير تشمل القدرة الفنية، والكفاءة المالية للشركات، وذلك عبر عدة مراحل، بدأت بمرحلة التأهيل المسبق، تليها مرحلة إطلاق مذكرة المعلومات والدعوة لتقديم العروض وبرامج العمل الفنية، وخطط الأثر الاجتماعي والبيئي، على أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة برخص الكشف في يناير 2025، بالتزامن مع انعقاد النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي بالرياض في الفترة من 14 إلى 16 يناير المقبل.

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