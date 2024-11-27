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الرئاسة الفلسطينية ترحب بدخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بدخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، ودعمها لاستقرار لبنان وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، عن أملها أن يقود التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان لضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ومنع تهجير الفلسطينيين من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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