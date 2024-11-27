الرئاسة الفلسطينية ترحب بدخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

رحبت الرئاسة الفلسطينية، اليوم، بدخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، ودعمها لاستقرار لبنان وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأعربت الرئاسة الفلسطينية في بيان لها، عن أملها أن يقود التوصل لوقف إطلاق النار في لبنان لضرورة الإسراع في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 الخاص بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، ومنع تهجير الفلسطينيين من القطاع، وتمكين دولة فلسطين من مسؤولياتها كاملة هناك.

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