زلزال بقوة خمس درجات يضرب الفلبين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة سوريجاو ديل سور في الفلبين.

وذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 69 كيلومترًا من منطقة كاجويت الواقعة في المقاطعة، وعلى عمق 100 كيلومتر. ولم ترد أنباء حتى الآن عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتشهد الفلبين نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا متزايدًا، لوقوعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية.

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