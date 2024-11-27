انطلاق ملتقى الجودة الأول “الجودة رحلة التغيير” بالدمام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أطلق المعهد الصناعي بالدمام أمس، ملتقى الجودة الأول “الجودة رحلة التغيير”, بحضور نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله آل مرزوق وإشراف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، بمشاركة ٣٥ جهة حكومية ومن القطاع الخاص والجامعات الأهلية بالمنطقة.

وبدأت فعاليات الملتقى بكلمة للدكتور آل مرزوق، أكد خلالها أهمية التثقيف وتعزيز الوعي وتقديم الدعم للأفراد والمنظمات من خلال الأنشطة المتعلقة بالجودة؛ لأن اتباع المبادئ الرئيسية للجودة يساعد على تحقيق الازدهار الاقتصادي والاستدامة، التي تسعى إليها الدول المتقدمة والاهتمام بالجودة لم يعد خيارًا بل هو واجب وطني التي وفرت كافة الممكنات التي تدعم وتسهم في التحسين والتطوير وتعزيز القدرة التنافسية لجميع مؤسسات الدولة.

بعد ذلك وقع المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني مذكرة تفاهم بين الإدارة، ومؤسسة الجودة والتميز الدولية تهدف لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود وتحقيق المنافع المشتركة من خلال تعزيز ثقافة الجودة والتميز المؤسسي والإداري وتبادل الخبرات.

ثم انطلقت الجلسات الحوارية للملتقى، واستعرض نائب المدير العام للإدارة العامة لجودة التدريب الدكتور خالد بن عبدالله الهزاع في الجلسة الأولى التي حملت عنوان “أثر تطبيق مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي على المنظمات”؛ حزمة من المحاور المرتبطة بالتميز المؤسسي، والجلسة الأخرى بعنوان “التوجهات الحديثة في نماذج التميز المؤسسي”، قدمها المدير العام لمؤسسة الجودة والتميز الدولية مقيم معتمد لجائزة الملك عبد العزيز للجودة الدكتور عدنان بن سعد صغير.

وتابع الملتقى فعالياته بعرض تجربة إمارة المنطقة الشرقية في تطوير وتجويد الخدمات من خلال بوابة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية والعامة بالمنطقة الشرقية، حيث استعرض المدير التنفيذي للمشروع عبدالعزيز الغامدي “تجربة” المشروع ودوره في دفع عجلة (جودة وتحسين خدمات رضا المستفيدين في القطاع الحكومي والعام) بما يحقق الأثر التنموي عن تلك الخدمات الحكومية المقدمة لهم بالمنطقة، إضافةً إلى أهداف وأركان الجودة بالمشروع، ومؤشرات القياس، وتسليطه الضوء على رؤية ورسالة وقيم المشروع، والإنجازات التي حققها.

وواصل الملتقى فعالياته بورشة عمل بعنوان “التعريف بنموذج التميز المؤسسي الدولي IIEM”، وفي الختام كرّم المدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية مشاري القحطاني المشاركين في الملتقى.

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