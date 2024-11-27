ياسمين عبد العزيز تستأنف تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب" إستعدادًا لـ رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تستأنف الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز تصوير مسلسلها الجديد "وتقابل حبيب"، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل. المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج محمد الخبيري، ويشارك في البطولة الممثل كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، وعدد من الممثلين الآخرين.

يعود هذا التعاون بين ياسمين وعمرو محمود ياسين بعد نجاحهما في مسلسلي "ونحب تاني ليه" (2020) و"اللي ملوش كبير" (2021)، وغابت ياسمين عن رمضان 2023 حيث كان آخر أعمالها مسلسل "ضرب نار"، الذي عرض في رمضان 2022، من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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