مصر والأردن تؤكدان ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة .

وشدد الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما في العاصمة المصرية القاهرة، على ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون اعتراض أو تأخير وضمان وصولها، للحد من تفاقم الكارثة الإنسانية، لافتيْن إلى الدور المحوري لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في هذا الإطار.

كما أكدا أهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عُقدت مؤخرا في الرياض، للتوصل إلى تهدئة شاملة في المنطقة ومنع توسع دائرة العنف، معربيْن عن التطلع إلى نجاح مؤتمر القاهرة الوزاري لدعم الاستجابة الإنسانية في غزة الذي سيُعقد في الثاني من كانون الأول المقبل.

وأعرب الملك، عن تقديره لجهود مصر في استعادة الاستقرار في الإقليم، فيما ثمن السيسي الجهود الأردنية المستمرة في تقديم الدعم إلى الفلسطينيين.

وجددا، تأكيدهما الرفض الكامل لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشدديْن على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو متطلب أساسي لتنفيذ حل الدولتين وضمان استعادة الاستقرار في المنطقة.

وشدد الملك، على ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

كما شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، ووقوف البلدين مع الشعب اللبناني الشقيق.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، عبر الملك والسيسي عن اعتزازهما بمتانة العلاقات بين البلدين، وحرصهما على الارتقاء بمستوى التعاون في جميع المجالات.

المصدر : وكالات