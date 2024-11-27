استشهاد 6 سوريين في قصف إسرائيلي لمعابر بريف حمص الغربي

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد 6 سوريين، بينهم عسكريان اثنان، ومتطوعا في الهلال الأحمر العربي السوري، فيما أصيب آخرون، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل استهدف المعابر الحدودية بين سورية ولبنان بريف حمص الغربي.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصدر عسكري "شن العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفاً المعابر الحدودية بين سورية ولبنان بريف حمص الغربي، ما أسفر عن ارتقاء ستة أشخاص بينهم عسكريان اثنان والباقي مدنيون، وإصابة اثني عشر آخرين بجروح، منهم أطفال ونساء، وعاملون بالهلال الأحمر العربي السوري، ووقوع أضرار مادية كبيرة".

وفي بيان لمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري، أعلنت المنظمة عن استشهاد أحد متطوعيها وإصابة عدد آخر، جراء العدوان الذي استهدف معبري الدبوسية والعريضة في ريفي حمص وطرطوس، أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في إسعاف الجرحى.

المصدر : وكالات