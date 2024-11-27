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مطالب بالرد على وجود القوات الكورية الشمالية في روسيا

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فيما يهدد نشر القوات الكورية الشمالية في روسيا بتوسيع الحرب الدائرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، التقى رئيس كوريا الجنوبية وفدا أوكرانيا زائرا، ودعا البلدين إلى صياغة تدابير مضادة ردا على التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية مؤخرا بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي لدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة، إن بعض الجنود بدأوا بالفعل في الانخراط في المعركة على الخطوط الأمامية. كما تخشى سيول وواشنطن من أن تساعد روسيا في المقابل كوريا الشمالية في بناء أسلحة نووية أكثر تقدمًا تستهدفهما.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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