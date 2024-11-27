مطالب بالرد على وجود القوات الكورية الشمالية في روسيا

وتقول أوكرانيا والولايات المتحدة، إن بعض الجنود بدأوا بالفعل في الانخراط في المعركة على الخطوط الأمامية. كما تخشى سيول وواشنطن من أن تساعد روسيا في المقابل كوريا الشمالية في بناء أسلحة نووية أكثر تقدمًا تستهدفهما.
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