فنانون يهاجمون شقيق محمد رحيم بعد تصريحاته ضد أرملته أنوسه كوته

ميرنا وليد - بيروت - شن عدد من الفنانين هجومًا على شقيق الملحن المصري الراحل محمد رحيم، بعد تصريحاته القاسية ضد أرملته الفنانة أنوسه كوته.

حيث قال شقيق رحيم أنها تركته في أواخر أيامه وإنشغلت بعملها، مما أثار استياء العديد من الفنانين.

الفنانة مي فاروق عبرت عن غضبها، معبرة عن أسفها لما يحدث بعد وفاة رحيم، مؤكدة أن سيرته الطيبة ستظل خالدة رغم محاولات التشويه. وأضافت أن شقيقه لا يظهر احترامًا لذكراه، بل يسعى للشهرة على حسابه.

أما رنا سماحة فقد إعتبرت ما يحدث إستغلالًا لإسم الراحل، وأشادت بسيرة محمد رحيم الطيبة والمحبة التي تركها في قلوب الجميع. ودعت إلى الدعاء له بالرحمة ولأسرته بالصبر، أما الفنان محمد العمروسي، فوجه إنتقادًا حادًا لشقيق رحيم، مبدياً إستغرابه من سلوكه.