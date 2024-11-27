شكرا لقرائتكم خبر عن مدير كابيتانو مصر: المشروع حصل على دعم لا محدود من الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود سعد، المدير الفني لمشروع كابيتانو مصر، أن المشروع حصل على دعم لا محدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والشركة المتحدة.

وقال سعد، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن كابيتانو مصر الموسم الثالث المُذاع حصرياً على شبكة قنوات ON Time Sports: "أجرينا 12 مركز تدريب في المحافظات كلها على مدار سنتين، وباقي فقط 8 محافظات وسنغطى كافة محافظات مصر، والمشروع أشبه بمشروع حياة كريمة".

وأضاف محمود سعد: "المشروع نجح في إفراز قدرات ومواهب 50 لاعبا على الأقل بعد تسجيل 140 لاعبا تم تصفيتهم بعد اختبارات على ملعب حرس الحدود إلى 6 فرق، وتنافسوا فيما بينهم حتى نصف النهائي".

ويتميز برنامج كابيتانو مصر والذي يحظى برعاية كاملة من الشركة المتحدة ووزارة الرياضة بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم فى المجتمع.