شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر: الفوز فى أول مباراة بدور المجموعات يمنحنا دافعا معنويا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

أعرب علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، عن سعادته بعد تحقيق فريقه الفوز على أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، في مستهل مشواره بدور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال علي ماهر على هامش المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب نهاية المباراة: "حققنا الهدف من المباراة وهو المكسب والنقاط الثلاث، الفوز في أولى مباريات دور المجموعات يعطينا دفعة كبيرة".

وأضاف: "سعداء جدًا بالمؤازرة الفنية من جماهير المصري، جماهيرنا قدمت لوحة فنية رائعة خلال المباراة، وسياستنا في تدوير اللاعبين مدروسة للغاية، مهمتنا الأهم تجهيز جميع اللاعبين لخوض مبارياتنا المحلية والأفريقية".

واختتم مدرب المصري: "سعداء بتواجدنا في السويس وجودة الملعب تساعد لاعبينا على تقديم الأفضل، ولدينا إيجابية كبيرة على المرمى وسعيد بمستوى الدفاع".

وحصد النادي المصري أول ثلاث نقاط في مشواره بدور المجموعات بعد الفوز على ضيفه أنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على استاد السويس الجديد، وسجل ثنائية المصري محمود حمادة لاعب الفريق البورسعيدي.