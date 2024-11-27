شكرا لمتابعة خبر عن عامل يوثق قوة العاصفة في منطقة القصيم: خفت إني بموت من شدة الرياح .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثق أحد العاملين في منطقة القصيم، وتحديدًا في مدينة عنيزة، مشهدًا مهيبًا لعاصفة قوية اجتاحت المنطقة أمس.

ووصف العامل قوة الرياح بأنها كانت شديدة جدًا لدرجة أنه شعر بالخوف على حياته.

وقال العامل: “خفت إني بموت من قوة العاصفة، كانت الرياح تعصف بشكل عنيف مشيرًا إلى أن العاصفة كانت مفاجئة وقوية، مما جعلها تترك تأثيرًا واضحًا على حركة السير والحياة اليومية في المدينة.

يذكر أن الأرصاد الجوية كانت قد أصدرت تحذيرات من تقلبات جوية في عدد من مناطق المملكة، بما في ذلك القصيم، حيث كان من المتوقع هطول أمطار غزيرة مع رياح شديدة.