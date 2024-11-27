"الجهاد الإسلامي": اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان إنجازا مهما يكسر مسار العنجهية والتوحش ومساعي حكومة العدو

أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، أننا "ثمن غاليا البطولات الكبيرة والصمود العظيم والتضحيات النفيسة التي قدمها ويقدمها إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان إسنادا ونصرة لشعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحقه".

واعتبرت الحركة، أن "اتفاق وقف إطلاق النار، الذي رضخ له العدو أمام صمود أبطال حزب الله وبيئته الحاضنة وبطولاتها، إنجازا مهما يكسر مسار العنجهية والتوحش ومساعي حكومة العدو في استيلاد شرق أوسط على مقاس أوهامه على حساب شعوب أمتنا ومقدساتنا وحقوقنا في أوطاننا".

وأكدت على "وحدة الدماء وصلابة الإرادة وثبات الرؤية التي تجمع بين قوى المقاومة في فلسطين ولبنان وباقي قوى المنطقة. نسأل الله تعالى أن يتغمد شهداء المقاومة في كل الساحات بواسع رحمته، وفي مقدمتهم سماحة الأمين العام السيد حسن نصر الله، والأخ القائد المجاهد يحيى السنوار، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وأن ينعم الشعب اللبناني بالسلامط.