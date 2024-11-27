الحوت: الظرف الحالي هو أنسب الظروف لحوار عميق وجدي وصريح بين اللبنانيين

أشار عماد الحوت، في تصريح له، الى أن "كل التحية للجيش اللبناني لما قدّم من شهداء أثناء العدوان ولدوره في حماية الأرض والشعب بعد وقف إطلاق النار. كل التحية للشعب اللبناني على صموده في وجه إجرام العدو وتضامنه في التعامل مع النزوح الذي أراده العدو الاسرائيلي سبباً للفتنة فكان سبباً للتعبير عن التضامن والوحدة الوطنية".

ولفت الحوت، الى أن "اليوم، وبعد توقف العدوان، هناك مجموعة من الاولويات تنتظرنا: تضميد جراح النازحين، انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تشكيل وتفعيل المؤسسات، وضع خطة للإعمار، إقرار استراتيجية دفاعية للدولة اللبنانية، فالعدو الاسرائيلي غادر ولا يؤمن جانبه، والنهوض بلبنان من خلال محاربة الفساد، واستقلالية القضاء، وإعادة الحقوق للمودعين، واستراتيجية اقتصادية منتجة ومستدامة".

ورأى أن "الظرف الحالي هو أنسب الظروف لحوار عميق وجدي وصريح بين اللبنانيين، نتفق من خلال على رؤية وطنية مشتركة نتعاون من خلاله على الدفاع عن سيادته والحفاظ على استقراره وازدهاره وبنائه على أسس سليمة".