أعلن الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، أنه عين الجنرال السابق كيث كيلوغ، المقرب منه للغاية، موفدا إلى أوكرانيا وروسيا. واوضح الرئيس الأميركي المنتخب في تصريح له، "هو معي منذ البداية. معا، سنحصل على السلام بالقوة وسنجعل أميركا والعالم آمنين مجددا".

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يُعيّن الجنرال السابق كيث كيلوغ موفداً إلى أوكرانيا وروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.