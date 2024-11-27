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الامارات | وزارة الدفاع تنعى شهيد الواجب محمد عتيق الخييلي

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الإمارات اليوم - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع تنعى شهيد الواجب محمد عتيق الخييلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت وزارة الدفاع شهيد الواجب الرقيب/١ محمد عتيق سالم بن سلومه الخييلي والذي تعرض لإصابة حرجة خلال مشاركته بعملية عاصفة الحزم عام 2015 في اليمن وكان تحت العناية المركزة وارتقى شهيدا مساء الأمس.
وتتقدم الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى "أسرة الشهيد" سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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