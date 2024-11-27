الامارات | وزارة الدفاع تنعى شهيد الواجب محمد عتيق الخييلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعت وزارة الدفاع شهيد الواجب الرقيب/١ محمد عتيق سالم بن سلومه الخييلي والذي تعرض لإصابة حرجة خلال مشاركته بعملية عاصفة الحزم عام 2015 في اليمن وكان تحت العناية المركزة وارتقى شهيدا مساء الأمس.

وتتقدم الوزارة بخالص العزاء والمواساة إلى "أسرة الشهيد" سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.