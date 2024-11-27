الجميل التقى وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط: ليكون وقف إطلاق النار مدخلًا حقيقيًا لاستعادة سيادة لبنان

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في اطار جولاته الخارجية، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر وجرى البحث في آخر التطورات.

وقدّم الجميل، خلال اللقاء، رؤية الحزب لإنقاذ لبنان، مشددًا على "ضرورة أن يكون وقف إطلاق النار مدخلًا حقيقيًا لاستعادة سيادة لبنان بتسلّم الجيش اللبناني الحدود والانتشار في الجنوب، ولإعادة تفعيل مؤسساته والعمل بالنظام الديمقراطي الذي يتمتع به ما سيسمح له بلعب دوره المهم في المنطقة ويسمح للبنانيين بأن يعيشوا في بلد حر ومزدهر".

وكانت للجميّل لقاءات عديدة أبرزها مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إيميلي ثورنبيري.