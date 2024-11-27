نقلت شبكة "أم إس أن بي سي" عن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين، أنه "علينا دعم الجيش اللبناني والاقتصاد والشعب وإن لم نفعل ذلك فسوف نعود إلى هذا الصراع"، لافتاً الى أن "الجيش اللبناني غير مجهز للانتشار من اليوم الأول ولتوفير قوة ضخمة تتيح تحقيق أهدافه".
وبحسب الشبكة، قال هوكشتاين "الرئيس بايدن قال إنه إذا أرادت حماس التفاوض بحسن نية فهناك صفقة يمكن إبرامها الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر هوكشتاين: الجيش اللبناني غير مجهز للانتشار من اليوم الأول ولتوفير قوة ضخمة تتيح تحقيق أهدافه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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