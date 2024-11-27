الجيش: دورية من مديرية المخابرات تعرضت لإطلاق نار في منطقة جسر النملية وتوقيف شخصين في بلدة بعقلين والزلقا

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أنه "أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات عملية توقيف المواطن (ح.ع.) الملقب بـ"البحة" في منطقة جسر النملية – البقاع لتشكيله عصابة نقل أسلحة حربية وسرقة سيارات وتجارة المخدرات، أقدم على صدم آلية عسكرية وإطلاق النار نحو عناصر الدورية محاولًا الفرار برفقة آخرين، فاضطر العناصر إلى الرّد ما أسفر عن إصابته، وقد نُقل إلى إحدى مستشفيات المنطقة حيث فارق الحياة. وضُبطت داخل سيارته أسلحة وذخائر حربية، وكمية من المخدرات".

كذلك أعلنت المديرية، أن "دورية أخرى في بلدة بعقلين – جبل لبنان أوقفت المواطن (ن.ك.غ.) لتعاطيه المخدرات وحيازته أسلحة حربية وترويعه المواطنين، وضبطت داخل منزله كمية كبيرة من الأسلحة والأعتدة الحربية"، لافتةً الى أنه "في منطقة الزلقا – جبل لبنان، أوقفت دورية أيضًا السوري (غ.م.) لتعاطيه المخدرات وتعديه على حرمة إحدى الكنائس أثناء تأدية الصلاة فيها وهو بحالة السكر الظاهر".

وأضافت "المضبوطات سُلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي أفراد العصابة المذكورة".