الامارات | «ريمونتادا» مثيرة وتأهل مستحق لشباب الأهلي في دوري أبطال آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب فريق شباب الأهلي تأخره بهدفين في أول 15 دقيقة أمام مضيفه الحسين إربد الأردني إلى فوز بنتيجة 3-2 في اللحظات الأخيرة من المباراة ليعود إلى صدارة المجموعة الرابعة في "دوري أبطال آسيا 2"، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأربعاء، على استاد عمّان الدولي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة فيما بقي رصيد الحسين إربد عند تسع نقاط في المركز الثاني، ليضمن "فرسان دبي" صعوده رسمياً إلى الدور الثاني قبل مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات والتي ستجمع الفريق مع سباهان أصفهان.

تقدم الحسين إربد بهدفين مبكرين في بداية المباراة عن طريق يوسف أبوجلبوش الذي سدد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الخامسة استقرت في شباك شباب الأهلي، وبعدها بـ 10 دقائق نجح "صاحب الأرض" في إضافة الهدف الثاني عن طريق محمود مرضي.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات نجح النجم الإيراني سردار أزمون في إحراز هدف تقليص الفارق لينتهي الشوط الأول بتقدم الحسين 2-1، وفي الشوط الثاني نجح شباب الأهلي في حسم المباراة آخر أربع دقائق من المباراة عن طريق رينان فيكتور في الدقيقة 87 من تسديدة متقنة على حدود منطقة الجزاء، وحسم البديل مؤنس دبور النتيجة لمصلحة "فرسان دبي" في الدقيقة 90+1 من انفراد تام مسدداً الكرة فوق الحارس الأردني معلناً الفوز المستحق.