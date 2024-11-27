شكرا لقرائتكم خبر دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (8) لشركة أم القرى للتنمية والاعمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بناءً على طلب مجلس إدارة شركة أم القرى للتنمية والإعمار (مساهمة مقفلة)، يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة (8) المزمع عقدها -بإذن الله تعالى- يوم الأربعاء بتاريخ 17 جمادى الأخر 1446هــ الموافق 18 ديسمبر 2024م الساعة الثالثة والنصف 03:30 عصرًا عن بُعد عبر وسائل التقنية الحديثة من خلال مقر شركة أم القرى للتنمية والإعمار بمدينة جدة، وسيكون بإمكان المساهمين من خلال خدمات تداولاتي تسجيل الحضور الإلكتروني والتصويت عن بُعد على بنود الجمعية العامة باستخدام منظومة تداولاتي، حيث سيبدأ التصويت الإلكتروني من الساعة الثامنة 08:00 صباحاً من يوم السبت 13 جمادى الأخر 1446هـ الموافق 14 ديسمبر 2024م وحتى الساعة الرابعة 04:00 عصرًا من يوم الأربعاء بتاريخ 17جمادى الأخر 1446هـ الموافق 18 ديسمبر 2024م.

وسيتم إرسال الرابط الإلكتروني لحضور الاجتماع عن بُعد من خلال البريد الإلكتروني و/أو رقم الهاتف الجوال المسجل لدى الشركة، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الساعة الثالثة والنصف عصرًا للتصويت على جدول الأعمال التالي:

التصويت على اعتماد سياسات وإجراءات ومعايير العضوية في مجلس الإدارة. التصويت على اعتماد سياسة معايير المنافسة. التصويت على الأعمال والعقود المقترح إتمامها بين شركة أم القرى للتنمية والإعمار وشركة بينشمارك (Benchmark) كمشغل للمنطقة التجارية وذلك بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في لائحة حوكمة الشركة ونظام الشركات في التعامل مع الاتفاقية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالله صالح كامل، مصلحة غير مباشرة وهي عبارة عن [استحقاق شركة بنشمارك نسبة عشرون بالمائة (20%) من الإيرادات السنوية غير شاملة قيمة الضريبة المضافة مقابل تشغيل المنطقة التجارية لمدة تسعة سنوات إبتدأ من تاريخ توقيع العقد] وذلك ضمن الأعمال الإعتيادية ولم تمنح أي مزايا تفضيلية. التصويت على الترخيص لرئيس مجلس الإدارة أو من يوكله بإنشاء كيان وقفي بغرض تطوير وإدارة المساجد الواقعة في وجهة مسار والقيام بأعمال النظارة عليه والتصرف بأراضي المساجد بوقفها أو أي تصرف يحقق الغرض من إنشائها وتشغيلها.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أ- لكل مساهم أيًا كان عدد أسهمه الحق في حضور الاجتماع بالأصالة أو بالتوكيل - للحضور والتصويت.

ب- يشترط لصحة الوكالة أن تكون مصادقة من الغرفة التجارية حسب نموذج التوكيل المعد من قبل وزارة التجارة ثم إرساله إلى الشركة قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.

ج- طبقًا للمادة (32) من النظام الأساس للشركة يعتبر انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون ربع رأس المال على الأقل فإذا لم يكتمل النصاب في موعد الانعقاد المحدد في الدعوة يؤجل انعقاد الجمعية إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للانعقاد الأول، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

د. طبقاً للمادة (33) من النظام الأساس للشركة يعتبر انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل، فإذا لم يكتمل النصاب في موعد الانعقاد المحدد في الدعوة يؤجل انعقاد الجمعية إلى جلسة أخرى تعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة للاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحًا بحضور مساهمين يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل.