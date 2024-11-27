"اليونيفيل" رحبت بقرار وقف إطلاق النار في لبنان: بدأنا بالفعل في تعديل عملياتنا بما يتلاءم مع الوضع الجديد

رحّبت قوات "اليونيفيل"، بـ"إعلان وقف الأعمال العدائية والتأكيد على الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 باعتباره الطريق نحو السلام"، لافتةً الى أننا "سوف نتعاون مع كافة الشركاء المعنيين لإنجاح وقف إطلاق النار".

ولفتت القوات، الى أننا "سنواصل أداء المهام المنوطة بنا، وقد بدأنا بالفعل في تعديل عملياتنا بما يتلاءم مع الوضع الجديد"، مضيفةً "لقد عانى المدنيون على جانبي الخط الأزرق كثيراً بسبب هذا النزاع. ومن أجلهم، فإننا نحثّ كافة الأطراف على تنفيذ القرار 1701 بشكل كامل نصّاً وروحاً".

وأضافت "اليونيفيل وجنود حفظ السلام التابعين لها من نحو 48 دولة ظلّوا في مواقعهم وهم الآن على أهبة الاستعداد لدعم لبنان وإسرائيل في هذه المرحلة الجديدة وفي تنفيذهما للقرار".