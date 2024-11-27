"النشرة": الطيران المسير الإسرائيلي يحلق في محيط السلسلتين الشرقية والغربية وقرى غربي وشرقي بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "الطيران المسير الإسرائيلي يحلق منذ الساعة السادسة من صباح اليوم في محيط السلسلتين الشرقية والغربية وقرى غربي وشرقي بعلبك على علو منخفض من سهل البقاع ويحقق طيرانا دائريا في اجواء مدينة بعلبك".

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