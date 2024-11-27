بالصور- عمرو يوسف يبدأ تحضيرات الجزء الثاني من “شقو “

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تعاقد المنتج احمد السبكي والمخرج كريم السبكي مع الممثلَين عمرو يوسف ومحمد ممدوح تايسون على فيلم “شقو ٢” تحت شعار “الشقايق ما بقوش بطولهم” وذلك لبدء العمل بالتحضيرات الأولية.
كما تمّ التعاقد مع المؤلف وسام صبري وجاري التعاقد خلال هذه الفترة مع باقي أبطال العمل وذلك استمرارًا لنجاح مسيرة “شقو” في جميع دور العرض السينمائية بمصر وجميع الدول العربية.
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كما قد حقق الجزء الاول من “شقو” نجاحًا كبيرًا حيث تخطت ايراداته بمصر اكثر من ٨٠ مليون جنيه بدور العرض السينمائية وكان يجمع عدد كبير من الممثلين وهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري ومن إخراج كريم السبكي.
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