بالصور- بحسرة كبيرة ورسالة مؤثّرة… حمادة هلال يودّع عزيزًا

تقبّل اليوم الأربعاء الفنّان المصريّ، حمادة هلال، التعزية بوالد زوجته، الذي توفّي بعد صراع مع المرض، وذلك في مسجد حسن الشربتلي بالتّجمع الخامس.

موقع “الخليج 365”، حصل على أكثر من صورة لحمادة هلال من العزاء، حيث ظهر حزينًا ومتأثرًا بمصابه الأليم له ولعائلة زوجته.

وعبر حسابه على انستغرام، شكر حمادة هلال كل من واساه وقال: “اشكر كل من حضر جنازة حماي المهندس سميح توفيق وسيقام العزاء ان شاء الله غداً الخميس بعد صلاة المغرب في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس. اسالكم الدعاء”.

الجدير بالذّكر، أنّ حمادة هلال، كان قد نعى والد زوجته بكلمات مؤثّرة، طلب فيها الدّعاء للفقيد،إذ كتب عبر “إنستغرام”: بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.. صدق الله العظيم توفّي الى رحمة الله حميّ وأبي العزيز المهندس سميح توفيق القيشاوى، اللهم أسكنه فسيح جنانك.. اللهم ارحمه رحمةً تسع السموات والأرض.. اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنّتك آمنًا مطمئنًّا يارب.. أسألكم الدّعاء”.

على الصّعيد الفنّيّ، يستعدّ حمادة هلال، لإطلاق تصوير مسلسل “المدّاح” بجزئه الخامس من إنتاج شركة “الصّبّاح”، بمشاركة الممثّلة غادة والممثّل خالد الصّاوي اللذين انضمّا حديثًا إلى الجزء الجديد من العمل وذلك تمهيدًا لعرضه في رمضان ٢٠٢٥.

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شارك في بطولة الجزء الرّابع من مسلسل “المدّاح أسطورة العودة” إلى جانب حمادة هلال فتحي عبد الوهّاب، بالإضافة الى ممثّلي المواسم السّابقة هبة مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمّد عزّ وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل، مع ظهور خاصّ لبعض النّجوم مثل سهر الصّايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي. العمل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سيدرز آرت برودكشن (صباح إخوان) ومنتج منفّذ شركة أجورا ميديا للإنتاج.