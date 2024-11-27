رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة

وصل رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية باكستان الإسلامية السيد يوسف رضا جيلاني إلى المدينة المنورة مساء اليوم وكان في استقباله القنصل العام لباكستان خالد مجيد ومندوبي المراسم الملكية في المدينة.
يذكر أن رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني والوفد المرافق له قدموا المملكة بعد تلقي دعوة رسمية من قبل رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية في إطار توطيد العلاقات الاخوية بين مجالس الشورى البلدين.
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