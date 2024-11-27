وتؤكد الهيئة على ما سبق إعلانه في أكثر من مناسبة، أنه يُحظر الصيد الجائر داخل نطاق المحمية، باستثناء الفعاليات التي تنظمها الهيئة ضمن نطاق محمية الشمال للصيد المستدام خلال مواسم الصيد التي تبدأ مطلع شهر نوفمبر من كل عام وتستمر لمدة أربعة أشهر، وفي نطاقات وأوقات وأعداد محددة بموجب تصاريح تصدرها الهيئة بهذا الشأن، استناداً إلى جهود تعتمد على مراكز الإكثار في زيادة أعداد الطرائد، وتفعيلاً لمبدأ الاستدامة البيئية وحماية الحياة الفطرية،
وتهيب الهيئة الجميع بأهمية التقيد بالتعليمات المنظمة لذلك، حفاظاً على البيئية الطبيعية والحياة الفطرية، مؤكدة أنه سيتم تطبيق العقوبات بشكل فوري على من يقوم بممارسة أنشطة الصيد الجائر داخل النطاق الجغرافي للمحمية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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