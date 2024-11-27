الإعلان عن مواعيد تشغيل مسارات قطار الرياض

ويعقبها بعد أسبوعين يوم الأحد 14 جمادى الآخرة 1446هـ (15 ديسمبر 2024م) تشغيل المسارين (المسار الثاني "الأحمر": طريق الملك عبدالله) و (المسار الخامس "الأخضر": طريق الملك عبدالعزيز)، ثم يتم تشغيل (المسار الثالث "البرتقالي": محور طريق المدينة المنورة) بعد ثلاثة أسابيع من ذلك في يوم الأحد 5 رجب 1446هـ (5 يناير 2025م)، لتكتمل بذلك جميع مسارات شبكة قطار الرياض الستة التي يبلغ طولها الإجمالي 176 كيلومتراً، وجميع محطات الشبكة البالغ عددها 85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسة.
ويمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال (تطبيق درب) المتوافر في متاجر التطبيقات الإلكترونية على الهواتف المحمولة، وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على مركز الاتصال الموحّد للمشروع على الرقم: (19933)، أو زيارة موقع قطار الرياض على شبكة الإنترنت، أو حسابات المشروع على شبكات التواصل الاجتماعي.
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