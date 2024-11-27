عمرو يوسف ومحمد ممدوح يبدأن التحضيرات للجزء الثاني من شقو

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 07:23 مساءً - أعلن صنّاع فيلم "شقو" عن بدء تحضيرات الجزء الثاني من الفيلم، تحت اسم "شبنش مراكش"، وذلك تمهيداً للبدء في تصويره خلال الفترة المقبلة؛ حيث نشر منتج العمل أحمد السبكي على حسابه بموقع إنستغرام، صوراً من تعاقده مع بطلي الفيلم: عمرو يوسف، ومحمد ممدوح. وكذلك المؤلف وسام صبري، والمخرج كريم السبكي. ويجري التعاقد مع باقي فريق العمل خلال الأيام المقبلة.

نجاح كبير للجزء الأول من "شقو"

فيلم "شقو" تم عرضه في موسم أفلام عيد الفطر 2024 وحقق نجاحاً كبيراً؛ حيث تصدّر شباك التذاكر المصري؛ محققاً إيرادات اقتربت من 80 مليون جنيه. وقد جاء الفيلم من بطولة: عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، يسرا، محمد جمعة، عباس أبوالحسن، وليد فواز، جميل برسوم، حنان يوسف، وضيف الشرف أحمد فهمي. والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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يروي "شقو" قصة اثنين من محترفي الإجرام تربطهما صداقة حميمة، الأول إسماعيل (عمرو يوسف) ذكي ولا يميل إلى العنف، والثاني، حجازي (محمد ممدوح) عنيف وغبي ومدمن للخمر والمخدرات، وفي نفس الوقت له محبوبة يعشقها منذ الطفولة، هي الفنانة الاستعراضية فتنة (أمينة خليل)، بينما لإسماعيل عشيقات متعددات، غير أنه يقع أيضاً في حب ممرضة تَصادف وجودها في بيت قاموا بسرقته، وهي فاطمة (دينا الشربيني).

"درويش" أحدث أفلام عمرو يوسف

وفي سياق آخر، يواصل عمرو يوسف تصوير أحدث أفلامه بعنوان: "درويش" من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي. ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف كلٌّ من: دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال.

ويسجل الفيلم تعاوناً جديداً بين عمرو يوسف ودينا الشربيني، بعدما حقق الثنائي نجاحاتٍ سوياً ما بين السينما والدراما على مدار السنوات الماضية.

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محمد ممدوح وتألق لافت في "‏X‏ - مراتي"

أما الفنان محمد ممدوح فقد عرض له مؤخرا فيلم "‏X‏ - مراتي" ‏ والذي جاء بجانب الفنان محمد ممدوح من بطولة كلا من: الفنان هشام ماجد، أمينة خليل، ‏علي صبحي، خالد كمال، مصطفى غريب، وآخرون.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حول 3 شخصيات رئيسية هم: ‏هشام ماجد الذي يجسد دور طبيب نفسي، يتولى إصدار تقرير نفسي عن المجرم الخطير طه (محمد ممدوح) حتى يتم الإفراج عنه من ‏السجن، ويكتشف أنه طليق زوجته سحر (أمينة خليل) ووالد ابنها، ومن هنا تبدأ المفارقات الكوميدية بين الشخصيات الثلاث.



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