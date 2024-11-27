منة عدلي القيعي تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة لـ محمد منير

منة القيعي تُطمئن الجمهور على حالة محمد منير الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - تحدثت الشاعرة الغنائية منةعن تفاصيل تعاوُنها مع الفنانبأغنية جديدة، من المُنتظَر أن يتم طرحها خلال الفترة المُقبلة.وخلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" كشفت الشاعرةعن تفاصيل تعاوُنها مع "الكينج"؛ موضحة أن الأغنية تمت كتابتها منذ فترة، ولكنها لم تجد لها لحناً يتناسب معها، وأنها منذ كتابتها تمنّت أن يُغنيها الفنان محمد منير؛ مؤكدة أن الأغنية موضوعها إنساني في المقام الأول.كما أضافت الشاعرة الغنائيةخلال اللقاء، أنها تتمنى التعاوُن مع الفنانفي مشاريع فنية مُختلفة؛ مؤكدة أنها سعيدة لمُقابلته وزيارته في منزله، كما طمأنت جمهوره على صحته؛ مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة. ولا صحةَ لما تم تداوُله بشأن مرضه.

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عزيز الشافعي يُعلن عن تعاوُن جديد يجمعه بـ محمد منير

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يُذكر أن الملحن عزيز الشافعي قد قام بمشاركة جمهوره ومحبيه عدداً من الصور منذ أيام عبْر حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، والتي تجمعه مع الفنان ‏محمد منير والشاعرة منة القيعي، وظهر منير بالصور وهو بصحة جيدة؛ معلناً لجمهوره عودته ‏لنشاطه الفني من جديد. وعلق عزيز الشافعي قائلاً: "مع الكينج وغنوة جديده".وعلى جانب آخر، كان قد غاب الفنانعن حضور تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، ‏وتسلّم الدرع التكريمية نيابةً عنه، الموسيقار العالمي فتحي سلامة.وقد جاء هذا التكريم تقديراً من ‏المهرجان لمشوار محمد منير الممتد لعقود طويلة، قدّم خلالها عدداً كبيراً من الأغاني المميزة ذات ال‏طابع الخاص، واستطاع أن يجمع بين التراث المصري والموسيقى العربية.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».