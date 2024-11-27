منة عدلي القيعي تكشف تفاصيل أغنيتها الجديدة لـ محمد منير

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - تحدثت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي عن تفاصيل تعاوُنها مع الفنان محمد منير بأغنية جديدة، من المُنتظَر أن يتم طرحها خلال الفترة المُقبلة.
كما أضافت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي خلال اللقاء، أنها تتمنى التعاوُن مع الفنان محمد منير في مشاريع فنية مُختلفة؛ مؤكدة أنها سعيدة لمُقابلته وزيارته في منزله، كما طمأنت جمهوره على صحته؛ مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة. ولا صحةَ لما تم تداوُله بشأن مرضه.
وعلى جانب آخر، كان قد غاب الفنان محمد منير عن حضور تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، وتسلّم الدرع التكريمية نيابةً عنه، الموسيقار العالمي فتحي سلامة.
وقد جاء هذا التكريم تقديراً من المهرجان لمشوار محمد منير الممتد لعقود طويلة، قدّم خلالها عدداً كبيراً من الأغاني المميزة ذات الطابع الخاص، واستطاع أن يجمع بين التراث المصري والموسيقى العربية.
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منة القيعي تُطمئن الجمهور على حالة محمد منير الصحيةوخلال لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" كشفت الشاعرة منة عدلي القيعي عن تفاصيل تعاوُنها مع "الكينج"؛ موضحة أن الأغنية تمت كتابتها منذ فترة، ولكنها لم تجد لها لحناً يتناسب معها، وأنها منذ كتابتها تمنّت أن يُغنيها الفنان محمد منير؛ مؤكدة أن الأغنية موضوعها إنساني في المقام الأول.
كما أضافت الشاعرة الغنائية منة عدلي القيعي خلال اللقاء، أنها تتمنى التعاوُن مع الفنان محمد منير في مشاريع فنية مُختلفة؛ مؤكدة أنها سعيدة لمُقابلته وزيارته في منزله، كما طمأنت جمهوره على صحته؛ مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة. ولا صحةَ لما تم تداوُله بشأن مرضه.
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عزيز الشافعي يُعلن عن تعاوُن جديد يجمعه بـ محمد منيريُذكر أن الملحن عزيز الشافعي قد قام بمشاركة جمهوره ومحبيه عدداً من الصور منذ أيام عبْر حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، والتي تجمعه مع الفنان محمد منير والشاعرة منة القيعي، وظهر منير بالصور وهو بصحة جيدة؛ معلناً لجمهوره عودته لنشاطه الفني من جديد. وعلق عزيز الشافعي قائلاً: "مع الكينج وغنوة جديده".
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A post shared by Aziz Elshafei (@azizelshaf3i)
وعلى جانب آخر، كان قد غاب الفنان محمد منير عن حضور تكريمه في حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية، وتسلّم الدرع التكريمية نيابةً عنه، الموسيقار العالمي فتحي سلامة.
وقد جاء هذا التكريم تقديراً من المهرجان لمشوار محمد منير الممتد لعقود طويلة، قدّم خلالها عدداً كبيراً من الأغاني المميزة ذات الطابع الخاص، واستطاع أن يجمع بين التراث المصري والموسيقى العربية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».