طرح إعلان جديد للجزء الثاني من مسلسل squid game

الغموض والترقُّب يُسيطران على إعلان الجزء الثاني

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - مع اقتراب موعد عرض الجزء الجديد من مسلسلوالذي من المُنتظَر أن يتم عرضه يوم 26 ديسمبر المُقبل، يعيش جمهور ومُتابعو المسلسل حالة من الترقُّب والحماس لمُشاهدة الأحداث الجديدة من المسلسل، مع ظهور شخصيات جديدة خلال أحداثه.وقد تم طرح إعلان ترويجي جديد للجزء الثاني من مسلسل "squid game"، والذي ظهرت من خلاله صراعات جديدة خلال أحداث الجزء الثاني من المُسلسل، والتي يعيشها اللاعب رقم 456، والذي يُجسّد شخصيته الفنان لي جونغ جاي.وقد ظهر خلال "البرومو" الخاص بالجزء الثاني من المسلسل، لاعبون جدد ينضمون للمُنافسة، ومحاولة اللاعب 456 في قيادة المشاركين خلال إحدى جولات اللعبة، وسط حالة من الغموض والترقُّب.

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تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل "squid game"

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يأتي الجزء الثاني من مسلسل "squid game" استكمالاً لأحداث الجزء الأول، والذي حقق نجاحاً كبيراً حول العالم؛ حيث يشهد الجزء الجديد عودة سيونغ جي هون إلى لعبة النجاة، والتي كان قد فاز بها سابقاً.ويُشارك بالجزء الجديد من المسلسل مجموعة جديدة من المتسابقين، في محاولة منهم للفوز بجائزة مالية تُقدّر بـ45.6 مليار وون (عملة دولة كوريا الجنوبية).فيما يشهد الجزء الجديد من المسلسل انضمام ممثلين جُدد، ومن أبرزهم: ييم سي وان، كانغ ها نول، لي دايفيد، وتشوي سيونغ هيون وغيرهم.

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