وفاة والد زوجة حمادة هلال وهذه تفاصيل موعد ومكان العزاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - أعلن الفنان حمادة هلال أمسِ عن وفاة المهندس سميح توفيق والد زوجته. وقد تم اليوم 27 نوفمبر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
ومن خلال منشور عبْر حسابه الخاص بإنستغرام، قام الفنان حمادة هلال بإعلان موعد ومكان قبول العزاء.
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مسلسل "المداح" هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدّمها حمادة هلال خلال السنوات الماضية، وجاء الموسم الأخير الذي حمل اسم "المداح- أسطورة العودة"، من بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، تامر شلتوت، وصفاء جلال.
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ومن خلال منشور عبْر حسابه الخاص بإنستغرام، قام الفنان حمادة هلال بإعلان موعد ومكان قبول العزاء.
موعد ومكان قبول العزاءجاء منشور الفنان حمادة هلال في بدايته بتوجيه الشكر لكلّ مَن حضر وقام بالوقوف بجانب عائلته في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير. ثم حدد يوم غدٍ الخميس 28 نوفمبر بعد صلاة المغرب لقبول العزاء بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، واختتم منشوره مطالباً بالدعاء للفقيد.
https://www.instagram.com/p/DC4AdurCvvK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DC4AdurCvvK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DC4AdurCvvK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكِ قراءة: أول ظهور لتامر شلتوت بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة: هذا ما كشفه عن وضعه الصحي
بداية تصوير "المداح 5"يُعتبر مسلسل "المداح 5" واحداً من الأعمال الدرامية المنتظَر عرضها في موسم رمضان 2025. ومؤخراً بدأ صنّاعه تصوير أول مشاهد العمل، وبدأ الترويج للعمل عبْر منصات السوشيال ميديا.
مسلسل "المداح" هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدّمها حمادة هلال خلال السنوات الماضية، وجاء الموسم الأخير الذي حمل اسم "المداح- أسطورة العودة"، من بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، تامر شلتوت، وصفاء جلال.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».