وفاة والد زوجة حمادة هلال وهذه تفاصيل موعد ومكان العزاء

موعد ومكان قبول ‏العزاء

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بداية تصوير "المداح 5‏"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 نوفمبر 2024 08:54 مساءً - أعلن الفنانأمسِ عن وفاة المهندس سميح توفيق والد زوجته. وقد تم اليوم 27 ‏نوفمبر تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.‏ومن خلال منشور عبْر حسابه الخاص بإنستغرام، قام الفنان حمادة هلال بإعلان موعد ومكان قبول ‏العزاء.‏جاء منشور الفنان حمادة هلال في بدايته بتوجيه الشكر لكلّ مَن حضر وقام بالوقوف بجانب عائلته ‏في تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير. ثم حدد يوم غدٍ الخميس 28 نوفمبر بعد صلاة المغرب لقبول ‏العزاء بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، واختتم منشوره مطالباً بالدعاء للفقيد.‏يمكنكِ قراءة: أول ظهور لتامر شلتوت بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة: هذا ما كشفه عن وضعه الصحييُعتبر مسلسل "المداح 5" واحداً من الأعمال الدرامية المنتظَر عرضها في موسم رمضان 2025. ‏ومؤخراً بدأ صنّاعه تصوير أول مشاهد العمل، وبدأ الترويج للعمل عبْر منصات السوشيال ميديا.مسلسل "المداح" هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدّمها حمادة هلال خلال السنوات الماضية، وجاء ‏الموسم الأخير الذي حمل اسم "المداح- أسطورة العودة"، من بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، فتحي ‏عبدالوهاب، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، محمد عز، حمزة العيلي، هلا السعيد، ‏تامر شلتوت، وصفاء جلال.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».