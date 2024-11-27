محمّد منير وأنغام يجتمعان مجددًا…. شاهدوا الصور

عبّر الفنان المصريّ، محمّد منير، عن سعادته بالجلسة العائليّة التي جمعته بالفنانة أنغام وولدَيها في منزله.

في هذا السّياق، نشر “منير”، عبر “إنستغرام” صورة دافئة من اللقاء وعلّق:” “نورتِ منزلي المتواضع وشعرتُ بالسّعادة بوجودك أنتِ وأولادك الحلوين يا نغومة”.

من جهتها، نشرت أنغام، الصّورة التي جمعتها مع محمّد منير وولدَيها وعلّقت:”‎جلسة عائليّة لا تُعوّض وليلة لا تُنسى في حضرة حبيب القلب الكينج محمّد منير.. ربّنا يحفظك ويبارك لنا فيك يا غالي”.

لاقت الصّورة إعجاب جمهور أنغام ومحمّد منير بشكل كبير، واصفًا إيّاهما بالكينج والسّلطانة.

نذكر أنّ أحدث ظهور للفنّان محمّد منير، كان خلال حفل اتّحاد القبائل العربيّة والعائليّة المصريّة، مع أنغام إذ قدّما معًا أغنية”يبهروك”.

كذلك طمأن محمّد منير، جمهوره إلى صحته مؤخّرًا، إذ نشر عبر “إنستغرام”، صورة جمعته بالكاتبة منّة القيعي والملحّن عزيز الشّافعي من الستوديو تحضيرًا لعمل فنّيّ جديد.

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نذكر أنّ محمّد منير، دخل إلى المستشفى في الفترة الماضية أكثر من مرّة، جرّاء تعرّضه لأزمة صحّيّة، إذ يحرص على إجراء العديد من التّحاليل والفحوصات الطّبّيّة، إضافة إلى خضوعه لعلاج مكثّف تحت إشراف فريق طبّيّ.