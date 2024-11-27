التدريب التقني تمنح 63 رخصة تدريب لمنشآت جديدة في أكتوبر الماضي

الرياض 25 جمادى الأولى 1446 هـ الموافق 27 نوفمبر 2024 م واس منحت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال شهر أكتوبر الماضي الترخيص لعدد (63) منشأة تدريبية أهلية جديدة في عدة مجالات بمختلف مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أنه في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسة على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التدريب وتقديم العديد من التسهيلات له، تعمل أيضاً على ضبط جودة البرامج التدريبية المقدمة والتأكد من تطبيق المنشآت لأنظمة ولوائح التدريب الأهلي.

وبين العتيبي أنه خلال أكتوبر الماضي رصدت الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة (70) مخالفة في منشآت التدريب الأهلية، و تمّ التعامل معها حسب الأنظمة المتبعة، ونفذت الفرق الإشرافية (23) زيارة ميدانية ضمن جهودها في الإشراف والمتابعة وضبط جودة التدريب ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمتدربين والمتدربات، لافتاً النظر إلى أن من أبرز المخالفات التي تمّ رصدها عدم التزام المنشأة التدريبية بضوابط عقد الدورات التطويرية، وإصدار شهادات مخالفة لأي من أنظمة وتعليمات التدريب، والإخلال بشرط من شروط الإعلان، وتواجد عناصر من الهيئة الإدارية أو التدريبية غير معتمدة، ومؤكداً أنه خلال الشهر ذاته منحت المؤسسة (43) بطاقة مدرب معتمد لتمكينهم من تقديم البرامج التدريبية المرخصة.