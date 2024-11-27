انت الان تتابع خبر السامرائي يوجه دعوة بعد توقف الحرب في لبنان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في بيان: "بعد شهرين من الحرب على شعبنا اللبناني الشقيق والتي خلّفت جرحاً غائراً ودماراً فادحاً، تتوقف الحرب أخيراً".



وأضاف "لكن قلوبنا ما زالت تنزف مع غزة، ونناشد المجتمع الدولي أن يتحرك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ليعم الأمن والاستقرار المنطقة بأسرها".

