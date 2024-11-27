اخبار العالم / اخبار العراق

فائق زيدان يستقبل ايفيت كوبر.. هذا ما تم بحثه

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر فائق زيدان يستقبل ايفيت كوبر.. هذا ما تم بحثه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فائق زيدان أستقبل وزيرة الدولة للشؤون الداخلية في المملكة المتحدة ايفيت كوبر والوفد المرافق لها".

وجرى خلال اللقاء بحث الملفات القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين، والتعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقا للبيان.
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا