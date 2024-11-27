انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي يهنئ الشعب اللبناني ومقاومته بنصرهم ويدعو الى إعادة إعمار ماخربته الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365: "نهنيء شعبنا اللبناني ومقاومته البطلة بفرحة نصرهم المؤزر، وصمودهم وثباتهم وقوة تحديهم، وعظمة تضحياتهم التي هشموا بها غرور نتنياهو وعنجهيته، وبددوا أحلامه البائسة، وأسقطوا رهان المجازر والتدمير والتهجير للابرياء للنيل من سيادة وكرامة لبنان".وأضاف: "فكان قرار محكمة الجنايات الدولية بإدانة قادة الحرب، ثم إذعانهم لوقف العدوان نصرا للبنان وكل الاحرار في محور الحق، اكده إستياء الصهاينة من وقف الحرب وابتهاج اللبنانيين وعودتهم الفورية لمناطقهم".

وأشار الى ان "شعب العراق وحكومته تبارك للبنان حكومة وشعبا ومقاومة وقف إطلاق النار، وسيبقى معه، داعما ومساندا لحفظ سيادته وتماسك أبنائه وبقائه قويا، مثمنين كل المساعي والجهود التي آزرت لبنان وساهمت بوقف العدوان".

دعا حمودي "في الوقت نفسه إلى تضافر الجهود الدولية لإزالة آثار العدوان وإعادة إعمار ماخربته آلة الحرب الصهيونية".