انت الان تتابع خبر زيدان يستقبل وزيرة الدولة للشؤون الداخلية البريطانية.. هذا ما تم بحثه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "فائق زيدان أستقبل وزيرة الدولة للشؤون الداخلية في المملكة المتحدة ايفيت كوبر والوفد المرافق لها".



وجرى خلال اللقاء بحث الملفات القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين، والتعاون في مجال تبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب، وفقا للبيان.