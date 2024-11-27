وائل جسار يهدي لبنان هذه الأغنية

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني وائل جسار فيديو على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهو يغني مقطعاً من أغنيته التي طرحها عام 2020 وتحمل عنوان "ما تغيبش ثواني".
وأهدى جسار الأغنية للبنان، وكتب تعليقاً متوجهاً لوطنه الحبيب:"من يومك و انت حبيبي".
ويقول جسار في الأغنية:"ده أنا عمري بحالو ما فيش غيرك قدامي، وعليك أنا كل كلامي، وبقيت حابب أيامي من يومك وانت حبيبي أنا لما بشوفك عمري بيحلى قصادي والعادي ما يبقاش عادي ده أنا قلبي عليك بينادي ومعاك انا شفت نصيبي."
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